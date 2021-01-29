Генпрокуратура готує відповідний пакет документів, повідомила представник відомства Анжеліка Курчак.

У Білорусі біло-червоно-білий прапор можуть визнати екстремістським.

Читайте такожЛукашенко обізвав Навального " німецьким протестуном"Як повідомляє TUT.by, за словами офіційного представника Генпрокуратури Анжеліки Курчак, відомство готує відповідний пакет документів.

«З урахуванням раніше проведеної Генеральною прокуратурою роботи з удосконалення законодавства про протидію екстремізму, на даний час ми готуємо пакет документів про визнання екстремістськими біло-червоно-білого прапора та іншої символіки», - зазначила вона.

Також стало відомо, що до Генпрокуратури звернулися «небайдужі» білоруси із заявою, щоб заборонили БЧБ-символіку і віднесли її до екстремістської. Щоб це сталося, вони просять відомство звернутися до суду.

У Генпрокуратурі заявили, що взяли до розгляду це звернення. Тим часом чиновники зараз займаються законопроектом про недопущення героїзації нацизму. Для цього створили спеціальну робочу групу, і деякі учасники саме говорять про заборону БЧБ-символіки.

Зараз законопроект перебувають на стадії доопрацювання. Тим часом ще одна група білорусів має намір запустити громадянську законодавчу ініціативу щодо захисту цієї символіки.

Вибори та протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

17 грудня Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка.

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Автор: Тамара Отовська