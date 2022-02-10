Мер Дніпра відповів посольству.

Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоний-білий прапор, встановлений біля мерії Дніпра.

Про це повідомляється на сторінці Посольства Республіки Білорусь в Україні у Facebook.

У посольстві назвали це "цинічним проявом недружнього ставлення до суверенної білоруської нації" та "актом державного вандалізму" з боку української влади.

"У зв'язку з тим, що мерія Дніпра не відреагувала на звернення Посла І. Сокола за фактом акту вандалізму, що відбувся в місті Дніпрі, під час якого за рішенням мера міста Дніпра Б.Філатова Державний Прапор Республіки Білорусь було замінено на іншу символіку, 10 лютого 2022 р. в МЗС України направлено ноту Посольства, в якій заявлено рішучий протест українській стороні", - йдеться у повідомленні.

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Мер Дніпра Борис Філатов пояснив, що місцева молодь за бюджет участі встановила у мерії флагштоки з прапорами національних громад.

Також він відзначив, що біло-червоно-білий прапор не є забороненим в Україні, "на відміну від нацистської та комуністичної символіки".

"Тому молодь може вішати у мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це її право. І "влада Дніпра" тут молоді не указ. Тому що ми живемо у вільній країні. Ми пишаємося тим, що ми живемо у вільній країні. І готові її боронити. Хоча це, напевно, вам цього точно не зрозуміти. Ні в Росії, ні в Білорусі", - підкреслив Філатов.

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