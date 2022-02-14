Зустріч ініціювала Україна після того, як Росія не відповіла на запит про роз’яснення військової діяльності вдовж кордонів та в тимчасово окупованому Криму.

Головуюча в ОБСЄ Польща повідомила, що зустріч щодо присутності військ РФ біля кордонів України відбудеться у вівторок, 15 лютого. Її ініціювала Україна після того, як Росія не відповіла на запит про роз’яснення військової діяльності вдовж кордонів та в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у Twitter-акаунті головування Польщі в ОБСЄ.

"Україна попросила польське головування ОБСЄ провести зустріч з Росією та іншими зацікавленими державами у зв'язку з незвичайною військовою діяльністю. Зустріч буде скликана у вівторок відповідно до Віденського документа", - йдеться в повідомленні.