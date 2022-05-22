Крім того, за словами мера, на багато мільярдів гривень завдано збитків комунальній інфраструктурі міста.

Чернігову для відновлення житлового фонду після завданих окупантами ударів буде потрібно мінімум 14 млрд грн.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко.

"У нас (у Чернігові - УНІАН) знищено 10 тисяч квартир, якщо рахувати 50 кв.м квартира по 16 тисяч грн один кв. м, це 800 тисяч грн одна квартира, або 8 млрд грн на відновлення всього житла. Крім того, 135 будинків пошкоджено прямими влученнями мін, а частково пошкоджено - 635. Також маємо 40 тисяч квартир, які треба ремонтувати. Загальна сума перевищує 10 млрд грн. Приватні будинки - це ще мінімум 4 млрд грн", - зазначив міський голова.

Крім того, за словами мера, на багато мільярдів гривень завдано збитків комунальній інфраструктурі міста.

Ситуація на Чернігівщині:

19 травня окупанти з території РФ обстріляли Сумщину уздовж усього кордону: били з САУ, мінометів і стрілецької зброї.

Російська Федерація продовжує утримувати війська біля кордону з Чернігівською та Сумською областями з метою сковування дій підрозділів сил оборони України.

21 травня 2022 року росіяни з мінометів знову обстріляли прикордонні райони Чернігівщини.

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