Чернігову для відновлення житлового фонду після завданих окупантами ударів буде потрібно мінімум 14 млрд грн.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко.
"У нас (у Чернігові - УНІАН) знищено 10 тисяч квартир, якщо рахувати 50 кв.м квартира по 16 тисяч грн один кв. м, це 800 тисяч грн одна квартира, або 8 млрд грн на відновлення всього житла. Крім того, 135 будинків пошкоджено прямими влученнями мін, а частково пошкоджено - 635. Також маємо 40 тисяч квартир, які треба ремонтувати. Загальна сума перевищує 10 млрд грн. Приватні будинки - це ще мінімум 4 млрд грн", - зазначив міський голова.
Крім того, за словами мера, на багато мільярдів гривень завдано збитків комунальній інфраструктурі міста.
Ситуація на Чернігівщині:
19 травня окупанти з території РФ обстріляли Сумщину уздовж усього кордону: били з САУ, мінометів і стрілецької зброї.
Російська Федерація продовжує утримувати війська біля кордону з Чернігівською та Сумською областями з метою сковування дій підрозділів сил оборони України.
21 травня 2022 року росіяни з мінометів знову обстріляли прикордонні райони Чернігівщини.
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