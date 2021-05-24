У Центральній виборчій комісії прокоментували рішення Верховного суду про скасування протоколу від 19 травня про встановлення результатів проміжних виборів в окрузі № 87 і визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.
Про це пише Радіо Свобода.
"Отримали сьогодні рішення про скасування постанови ЦВК від 19 травня. Вивчаємо зараз цю ухвалу, і будемо вирішувати щодо можливості оскарження її в апеляційному порядку", - заявили у ЦВК.
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Вибори у 87-му окрузі: хронологія подій
28 березня відбулися парламентські вибори у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.
23 квітня ЦВК підтвердила перемогу Вірастюка, який набрав 15 тис. 536 голосів.
Водночас його конкурент – Шевченко отримав 15 тис. 114 голосів.
1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом.
Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.
5 травня, враховуючи таке рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України.
19 травня ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі. Результати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним.
Переможцем став кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.
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