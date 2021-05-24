ЦВК відреагувала на нове рішення суду про скасування постанови щодо визнання Вірастюка депутатом.

У Центральній виборчій комісії прокоментували рішення Верховного суду про скасування протоколу від 19 травня про встановлення результатів проміжних виборів в окрузі № 87 і визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.

Про це пише Радіо Свобода.

"Отримали сьогодні рішення про скасування постанови ЦВК від 19 травня. Вивчаємо зараз цю ухвалу, і будемо вирішувати щодо можливості оскарження її в апеляційному порядку", - заявили у ЦВК.

Вибори у 87-му окрузі: хронологія подій

28 березня відбулися парламентські вибори у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

23 квітня ЦВК підтвердила перемогу Вірастюка, який набрав 15 тис. 536 голосів.

Водночас його конкурент – Шевченко отримав 15 тис. 114 голосів.

1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом.

Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.

5 травня, враховуючи таке рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України.

19 травня ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі. Результати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним.

Переможцем став кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

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Автор: Олег Давигора