Результати виборів встановили без врахування даних голосування на шести проблемних виборчих дільницях.

Центральна виборча комісія встановила результати виборів у 87-му окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову члени ЦВК ухвалили сьогодні на засіданні.

Згідно з даними нового протоколу, переможцем став кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, який набрав 14 тис. 711 голосів.

Водночас його конкуренти кандидати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський отримали підтримку у 13 тис. 942 та 13 тис. 463 відповідно.

Читайте такожВірастюка офіційно обрано народним депутатомРезультати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним. Йдеться про дільниці №№ 260019, 260025, 260028, 260536, 261029, 260030.

Таким чином, обраним народним депутатом у цьому окрузі став Вірастюк.

Відповідний протокол підписали 14 присутніх на засіданні членів ЦВК, троє з яких - з окремою думкою.

Вибори у 87-му окрузі: передісторія

28 березня відбулися парламентські вибори у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

23 квітня ЦВК підтвердила перемогу кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка, який набрав 15 тис. 536 голосів. Водночас його конкурент – кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 15 тис. 114 голосів.

1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом. Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.

5 травня, враховуючи рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України.

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Автор: Антоніна Доломанжи