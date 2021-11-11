Вживається достатньо заходів для того, щоб спроби РФ завадити планам української влади успішно нівелювалися, зазначили в уряді.

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов зазначає, що Росія робить все до того, аби Україна більше відчувала на собі енергетичну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Немчинов зауважив, що наразі спостерігається світова енергетична криза.

Читайте такожУкраїні загрожують віялові відключення електроенергії: коли це може статися"Ми, на сьогодні фактично знаходимося в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу. Тобто, вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", – сказав Немчинов.

Водночас він запевнив, що вживається достатньо заходів для того, аби спроби Росії "завадити нашим планам" успішно нівелювалися.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попередив жителів столиці про можливі проблеми з опаленням й електроенергією. Потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що станом на 11 листопада підстав для віялових відключень електроенергії немає.

Автор: Таня Поляковська