Україна зараз фактично знаходиться у стані "енергетичної" війни з РФ, сказав член Кабміну / фото УНІАН

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов зазначає, що Росія робить все до того, аби Україна більше відчувала на собі енергетичну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Немчинов зауважив, що наразі спостерігається світова енергетична криза.

Читайте такожУкраїні загрожують віялові відключення електроенергії: коли це може статися"Ми, на сьогодні фактично знаходимося в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу. Тобто, вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", – сказав Немчинов.

Водночас він запевнив, що вживається достатньо заходів для того, аби спроби Росії "завадити нашим планам" успішно нівелювалися.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попередив жителів столиці про можливі проблеми з опаленням й електроенергією. Потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що станом на 11 листопада підстав для віялових відключень електроенергії немає.

Автор: Таня Поляковська