Голова уряду назвав відомості про можливі віялові відключення в Україні дезінформацією.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що станом на сьогодні підстав для віялових відключень електроенергії немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Відповідаючи на запитання щодо заяви мера Києва Віталія Кличка про начебто загрозу віялових відключень електроенергії, які можуть от-от розпочатися, урядовець наголосив: "Запитайте у мера Кличка, звідки він бере цю дезінформацію, і чому він переконаний, що у нього почнуться якісь віялові відключення".

Читайте такожУкраїна знову запросила аварійну допомогу на постачання електроенергіїШмигаль запевнив: "Підстав сьогодні ні Міністерство енергетики, ні "Укренерго" для віялових відключень не має. Ми не готуємося до віялових відключень, планів таких не складаємо".

Він закликав політиків не виносити в суспільство "подібні маніпуляції", адже це "дестабілізує ситуацію".

"Це, на сьогоднішній день, абсолютно не має під собою жодного підґрунтя", – сказав прем'єр.

Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з постачанням електроенергії.

Автор: Таня Поляковська