Це стосується у першу чергу Японії, яка стала дуже відкритою до України.

Країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти РФ. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов у коментарі Military Media Center.

Він зазначив, що за останні місяці динаміка настроїв у цьому регіоні "є дуже позитивною на нашу користь". "Це стосується у першу чергу Японії, вона дуже відкрилась для нас", - сказав Гаврилов і додав, що Південна Корея теж стає більш схильною до України.

"Такі країни як В’єтнам, Малайзія, вони вже дивляться більш сміливо на те, щоб з нами комунікувати", - сказав заступник міністра.

Гаврилов пояснив, що всі розуміють, що відбулась агресія, але в тому регіоні традиційно був великим вплив СРСР, потім РФ. Він зазначив, що російська влада не неспроможна утримати хоч якісь фільтри в умовах, коли дуже багато негативу по всьому світу шириться про неї.

Позиція Японії щодо війни в Україні

Влада Японії з перших днів війни підтримує Україну. Спочатку країна активно запроваджувала антиросійські санкції, а у травні цього року Японія передала Україні 100 автомобілів та 30 тис. харчових пайків для ЗСУ. Тоді посол України в Японії зазначив, що вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні.

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