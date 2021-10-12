Сьогодні Нуланд почала свій дводенний робочий візит до Москви.

У Кремлі не виключають зустрічі заступника глави адміністрації Кремля Дмитра Козака із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд для обговорення питання України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи планується розмова Нуланд з Козаком з приводу України, Пєсков сказав: "Ви знаєте, що раніше існував формат обміну думками щодо ситуації навколо української кризи. Цей формат працював, власне, американці консультувалися і з німцями, і з французами, і з нами. Таким чином вони отримували інформацію, що називається, з перших рук, і могли зіставляти позиції учасників Нормандського процесу, тому в рамках обміну думками такого - так, ми не виключаємо такі контакти".

На запитання УНІАН, чи означає це, що "формат Козак-Нуланд" діятиме на постійній основі, представник Кремля відповів негативно.

Читайте такожДоля кума Путіна: в "Слузі народу" заявили, що Медведчук сяде до в'язниці"Ні, це не означає абсолютно. Поки, власне, навряд чи такий формат "Козак-Нуланд" можливий. З іншого боку, все-таки якісь перші такі боязкі контакти відроджуються на двосторонній основі. Звичайно, це позитивно. Багато розбіжностей, проте такі контакти тільки вітаються", - додав він.

Сьогодні Нуланд почала свій дводенний робочий візит до Москви.

9 жовтня стало відомо про запланований візит Нуланд до Росії, щоб обговорити "низку двосторонніх, регіональних і глобальних питань". Також заступниця держсекретаря має намір відвідати Британію та Ліван.

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Автор: Роман Цимбалюк