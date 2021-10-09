Нуланд також матиме зустрічі у Бейруті та Лондоні.

Заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд відправиться 11 жовтня в Москву, щоби зустрітися з високопосадовцями для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США.

Після зустрічі в Росії Нуланд відправиться у Бейрут, що в Лівані, 14 жовтня, де зустрінеться з ліванськими представниками громадськості й урядовцями, щоби обговорити економічні реформи й вибори у наступному році.

А вже 15 жовтня Нуланд відправиться в Лондон для зустрічі з високопосадовцями, урядовими чиновниками щодо низки глобальних питань.

Нуланд обіймає третю за рангом посаду у Державному департаменті. Вона неодноразово бувала в Києві й висловлювала тверду позицію щодо суверенітету й незалежності України.

Як писав УНІАН, двопартійна група сенаторів США закликала президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів з США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.

Раніше Блінкен висловлював стурбованість блокуванням Росії проведення у Польщі наради ОБСЄ з питань людського виміру у регіоні Європа-Євразія.

У вересні Палата представників Конгресу США затвердила оборонний бюджет на 2022 рік у сумі 768 мільярдів доларів з пакетом санкцій проти суверенного боргу Росії й російських чиновників та пропагандистів.

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Автор: Віолетта Орлова