Перед цим Зеленський обговорив з ними проведення саміту "нормандської четвірки".

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Політики обговорили "пробуксовку" процесу вирішення конфлікту, який у Кремлі назвали "внутрішньоукраїнським".

Повідомляється, що вони відзначили важливість реалізації Мінських домовленостей як безальтернативної основи врегулювання конфлікту.

Читайте також"Дитячі образи та комплекси" : в ОП "проїхалися" за статтею Медведєва про Україну"Президент Росії дав принципову оцінку лінії київської влади, яка наполегливо ухиляється від виконання як своїх зобов'язань за Мінськими угодами, так і домовленостей, досягнутих на попередніх "нормандських" самітах, у тому числі в Парижі. З урахуванням складеного непростого стану справ у врегулюванні конфлікту на південному сході України лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном проведення саміту "нормандської четвірки".

Нормандський формат

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і РФ) по Донбасу відбулася в Парижі в грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Як раніше повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Глава ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде переговори, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Автор: Людмила Жерновська