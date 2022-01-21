Реджеп Таїп Ердоган запросив до Анкари президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського.

У Кремлі прокоментували ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести особисту зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Коментар щодо цього зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

Пєсков розповів, що підготовка до такої зустрічі поки не ведеться.

"По цій зустрічі немає нічого. Є лише накачування України озброєнням та невиконання нею мінського комплексу заходів", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар Адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Реджеп Таїп Ердоган запросив до Анкари президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського для обговорення та вирішення розбіжностей. Він сказав, що з даного приводу президент Ердоган провів переговори з лідерами обох країн.

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