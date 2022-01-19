Про готовність Анкари pзробити внесок у зниження напруженості між Києвом і Москвою заявив прес-секретар турецького лідера.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запросив до Анкари президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського для обговорення та вирішення розбіжностей.

Про це повідомив прес-секретар Адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин в ході обговорень на тему "Можливий вплив напруженості між Росією і Україною на Європу і НАТО", повідомляє Анадолу.

Калин заявив, що Анкара готова зіграти будь-яку можливу роль для зниження напруженості між Москвою і Києвом, підкресливши, що наслідки військової операції Росії проти України будуть великі і незворотні.

Він також додав, що швидких рішень подібних довгострокових геополітичних проблем не існує.

Читайте такожЕрдоган не вірить, що Росія наважиться окупувати УкраїнуКалин повідомив, що з даного приводу президент Ердоган провів переговори з лідерами обох країн.

"(Ердоган) навіть запросив їх (президентів РФ і України) приїхати до Туреччини і провести тут зустріч для врегулювання проблем і розбіжностей. Туреччина готова зіграти будь-яку можливу роль, щоб знизити напруженість між Росією і Україною. Ми це робимо і в якості друга Росії і України, і як союзник по НАТО", - заявив прес-секретар турецького президента.

Він також повідомив, що Ердоган протягом найближчих тижнів відвідає Україну з візитом, де зустрінеться з президентом Зеленським.

"У той же час ми будемо в тісному контакті з Москвою, щоб уникнути будь - яких військових дій, що мають великі і незворотні наслідки", - підкреслив Калин.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара, за згодою сторін, готова внести вклад у зниження напруженості між РФ і Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

Також у грудні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що Ердоган на початку 2022 року приїде з візитом в Україну.