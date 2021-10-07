Пєсков підтвердив, що заступник керівника адміністрації президента РФ контактував з українською стороною з метою "намацати" перелік питань, які могли б обговорюватися на зустрічі Зеленського та Путіна.

У Кремлі заявили про відсутність розуміння порядку денного можливої зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство ТАСС.

Зокрема, Пєсков відзначив відсутність готовності до формулювання порядку денного для зустрічі президентів РФ і України.

"Ми неодноразово говорили, що, дійсно, між адміністрацією України та адміністрацією президента, з нашого боку це заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак, дійсно, здійснювалися контакти з метою "намацати" той перелік питань, які могли б обговорюватися. Озвучувались, формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якесь загальне розуміння і готовність до формулювання порядку денного для можливої зустрічі відсутні", - сказав він.

Читайте такожСуд заочно заарештував Януковича у справі про "Межигір'я"Що передувало

6 жовтня російські ЗМІ повідомили, що РФ нібито кілька місяців тому направила Україні список питань для зустрічі Зеленського і Путіна.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив, що "президент України буде готовий обговорювати запропонований Москвою порядок денний, щойно з українсько-російських відносин зникнуть такі фундаментальні питання як окупація Росією частини української території або утримання в заручниках українських громадян".

3 жовтня Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, але оточення президента РФ цього не хоче.

Автор: Віталій Саєнко