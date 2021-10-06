Всього в списку питань російської сторони нібито 12 пунктів.

Російська Федерація нібито направила Україні список питань для зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. У цьому переліку ні слова про окупований Крим, але один раз згадується Донбас.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Журналістам вдалося з'ясувати, що РФ повідомила про свій варіант результату зустрічі Зеленського та Путіна ще кілька місяців тому. У списку питань російської сторони 12 пунктів й всі вони стосуються відновлення двосторонніх відносин, серед них:

відновлення повноцінних дипломатичних відносин;

взаємне повернення послів до Москви та Києва;

зняття взаємних торговельно-економічних обмежень;

скасування санкцій проти фізичних та юридичних осіб;

відновлення транспортного сполучення між Україною та РФ.

Читайте такожЄрмак розповів, чому не вдається провести зустріч Зеленського з ПутінимКрім того, в одному з пунктів йдеться про підготовку до 1 грудня 2022 року Угоди про транзит та постачання газу після закінчення чинного договору з Україною у 2024 році.

Водночас у списку російських питань відсутній окупований Крим. При цьому Донбас згадується лише раз у вигляді зауваження, що представники Росії в ТКГ та "нормандському форматі" підтримають мирні домовленості української влади з бойовиками ОРДЛО.

Зустріч Путіна і Зеленського

20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

6 вересня глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути зустрічі між українським і російським лідерами – Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

3 жовтня Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, але оточення президента РФ цього не хоче. При цьому Зеленський також додав, що готовий і до зустрічі в нормандському форматі, яка, на його думку, "в тому чи іншому форматі" відбудеться.

Автор: Анастасія Горбачова