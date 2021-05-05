У відомстві наголосили, що ця інформація є медичною таємницею.

У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

Про це заявили у відомстві у відповідь на запит "Української правди".

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"Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації, який надійшов від Державного управління справами, щодо вакцинування народних депутатів та апарату Верховної Ради проти COVID-19 і повідомляє. Запитування інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров’я не є розпорядником вищезазначеної інформації", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Вакцинація в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко