Після виявлення в організмі Полякова "Метадону" версія про природну смерть вже не є пріоритетною.

Експертиза показала, що в крові померлого депутата Антона Полякова була наркотична речовина "Метадон".

Про це журналістам повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Метадон" знайдено в організмі. Детальніше про те, коли, у який спосіб, у якому вигляді потрапив "Метадон" в організм потерпілого, про наслідки цього потрапляння, експертиза надасть відповідь пізніше, оскільки дослідження ще тривають. Наразі можна говорити лише про один факт – "Метадон" в організмі потерпілого є", - сказав Шевченко.

За його словами, наразі у справі є троє свідків: таксист і чоловік, в автомобілі якого нардеп перебував до того, як пересів у таксі, та ще одна особа, з якою Поляков був в ресторані.

Шевченко наголосив, що на сьогодні ще зарано говорити про конкретну версію смерті, оскільки експерти не надали остаточної відповіді про вплив "Метадону".

"Найімовірніше, з логіки слідства, до смерті призвело поєднання певних хімічних речовин в організмі потерпілого. Чи це поєднання сталося з доброї волі потерпілого, чи це був злий умисел невідомих осіб, почекаємо, що скаже слідство. Є версія, що отруїли, тобто що він не знав, що вживає "Метадон". Є версія, що він свідомо вживав "Метадон". І лишається версія про природну смерть, але після виявлення "Метадону", вона вже не є пріоритетною".

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня.

За даними правоохоронців, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" реанімувати його не вдалося.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "природна смерть". За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У поліції розглядають кілька версій смерті – хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною – самостійно або невідомою особою.

9 жовтня депутат з фракції "Слуга народу" Галина Янченко, посилаючись на результати токсикологічної експертизи, повідомила, що смерть Полякова настала внаслідок реакції алкоголю та метадону.

Автор: Дмитро Хилюк