Провести в останню путь депутата прийшли кілька сотень чернігівців.

У Чернігові сьогодні прощаються із народним депутатом Антоном Поляковим (група "За майбутнє"), який раптово помер в ніч на 8 жовтня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія прощання, що тривала майже дві години, пройшла в холі філармонійного центру фестивалів і концертних програм. Вона проходила з дотриманням карантинних обмежень – в приміщенні не допускали масового скупчення людей.

Попрощатися з Поляковим прийшли його рідні та близькі, а також прибули його колеги, зокрема, екс-спікер ВР Дмитро Разумков і депутати з парламентської групи "Партія "За майбутнє".

Співголова цієї групи Тарас Батенко прокоментував журналістам ситуацію із некоректними висловлюваннями, які дозволила собі депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова про смерть Полякова. Зокрема, нардеп розповів про ініціювання відкликання її з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Провести в останню путь прийшли чернігівці, які знали Полякова, чи яким він допомагав. У приватних розмовах більшість з них не вірить, що депутат вживав наркотики і це стало причиною його смерті.

"Так, він міг інколи випити, але ніколи не вживав наркотичних засобів та виступав проти куріння цигарок", - зазначив один із близьких знайомих померлого.

Відспівування Полякова проходить у Спасо-Преображенському соборі. Поховають народного депутата на місцевому кладовищі "Яцево".

Смерть нардепа Полякова: що відомо

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня.

Читайте такожУ МВС підтвердили, що в крові померлого Полякова знайшли метадонЗа даними правоохоронців, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" реанімувати його не вдалося.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "природна смерть". За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У поліції розглядають кілька версій смерті – хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною – самостійно або невідомою особою.

9 жовтня депутат з фракції "Слуга народу" Галина Янченко, посилаючись на результати токсикологічної експертизи, повідомила, що смерть Полякова настала в результаті реакції алкоголю та метадону.

Автор: Ірина Синельник