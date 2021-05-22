У МЗС нагадують РФ як окупанту, що відновлення постачання дніпровської води на півострів можливе лише після його демілітаризації та деокупації.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що діяльність російських військових з розбудови військової інфраструктури в окупованому Криму позбавляє базових потреб місцевого населення, і зокрема забезпечення водою.

Про це у коментарі УНІАН сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте такожКравчук назвав умову відновлення подачі води до Криму"Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації", - заявив Ніколенко.

"Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях", - підкреслив речник.

Дипломат додав, що натомість російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. "Нагадаю, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія, як держава-окупант, несе відповідальність за ситуацію на півострові", - зазначив Ніколенко.

"Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації", - зазначив речник.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху та обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: Віталій Саєнко