Лавров сподівається, що Франція та Німеччина не підтримають перенесення переговорів зі столиці Білорусі.

Глава російського МЗС Сергій Лавров відреагував на слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про перенесення переговорного майданчика з Мінська.

Як повідомляє ТАСС, Лавров на прес-конференції спробував знову звинуватити Україну в "ухилянні від виконання мінських домовленостей".

"Я б все-таки не плутав сюжети, якщо, звичайно, українська сторона не хоче знайти який-небудь привід, щоб ухилитися остаточно від виконання своїх обов'язків. Сподіваюся, Франція і Німеччина як співавтори мінських домовленостей не дозволять це зробити", - заявив він.

Лавров також вважає, що Кравчук не може приймати рішення про зміни у форматі роботи ТКГ.

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"Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року і потім затверджений резолюцією РБ ООН. Тому, я думаю, ті, хто підписував цей пакет документів, будуть домовлятися про те, як далі цю роботу вибудовувати", - заявив він.

Раніше сьогодні Леонід Кравчук заявив, що для переговорів щодо Донбасу шукатимуть новий майданчик, оскільки до Мінська не можна потрапити. За його словами, Білорусь стає сателітом Росії. Кравчук зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, особливо - до ОБСЄ.

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Автор: Юрій Годован