Кравчук нагадав, що через відсутність рейсів до Білорусі українська делегація навіть не зможе туди потрапити.

Задля переговорів щодо Донбасу шукатимуть новий майданчик, оскільки до Мінська не можна потрапити.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, Білорусь стає сателітом Росії.

"Така ситуація в Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України і на ситуацію на Донбасі. Ми уважно будемо стежити за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, але і з Білоруссю", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

"У нас не буде вже рейсів до Білорусі, ми не зможемо навіть туди потрапити. Таким чином, враховуючи ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, зрозуміло, що ми не можемо навіть розглядати питання про точку обговорення – Мінську площадку. Ми обов'язково будемо шукати новий майданчик", - додав він.

Кравчук зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, особливо - до ОБСЄ.

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Автор: Денис Прядко