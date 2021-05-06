Глава МЗС вважає, що на цій зустрічі США не допустять того, що суперечитиме інтересам України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він оптимістично налаштований щодо пропозиції президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена цього літа провести зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Європі.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

На думку глави МЗС, це "чудовий дипломатичний хід".

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Він вважає, що пропозиція провести саміт створює можливість "виграти час", оскільки Путін не порушуватиме правила, коли планується проведення зустрічі для їх обговорення, навіть якщо не усі українці сприймають це таким чином.

"Я розумію тих, хто відчуває занепокоєння (щодо саміту) через брак інформації, конспірологічні теорії і набутий страх зради. Але я бачу це з іншого погляду - з професійної дипломатичної перспективи. І я нічого не бачу, що піде всупереч інтересам України", - наголосив Кулеба.

Діалог Байдена з Путіним

13 квітня Путін і Байден провели телефонну розмову. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "у третій країні в майбутні місяці". Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії та США.

Байден під час зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною.

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Автор: Віталій Саєнко