Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз "вистрілив собі у легені" через нібито "непродумані" економічні санкції проти РФ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції проти РФ "вб'ють" економіку Євросоюзу. У Міністерстві закордонних справ України відповіли на таку заяву та наголосили, що європейську економіку вбиває гібридна війна Російської Федерації, а не антиросійські санкції.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

Так, Орбан, як повідомляє Reuters, сказав, що Європейський Союз "вистрілив собі у легені" через нібито "непродумані" економічні санкції проти РФ, які, якщо не скасувати, можуть зруйнувати європейську економіку.

"В Україні не погоджуються із твердженням про неефективність міжнародних санкцій проти РФ. Нагадаю, що вони були запроваджені у відповідь на розпочату Росією повномасштабну війну проти нашої держави, яка вже забрала десятки тисяч життів українців, залишила в руїнах сотні тисяч об’єктів критичної інфраструктури та змусила мільйони людей залишити свої домівки", - наголосив речник.

Крім того, за його словами, санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни.

"Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії. В Кремлі створили газову кризу в Європі, аби підірвати добробут в європейських країнах... Прем’єр-міністр Угорщини має закликати не до скасування санкцій проти Росії в той час, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей в Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки до нарощування ефективних кроків зі стримування російської агресивної політики. Важливо дивитися правді в очі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише примусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя", - констатував дипломат.

Ніколенко наголосив, що МВС України закликає партнерів до якнайшвидшого ухвалення сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування об’ємів постачання важкого озброєння для української армії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що міністр закордонних справ Угорщини намагався пояснити, чому його країна не постачає Україні зброю. Виявилося, це робиться, аби РФ не обстрілювала угорців на Закарпатті.

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