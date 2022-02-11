Кулеба вважає, що заява США не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не почув "нічого нового" у заклику президента Сполучених Штатів Джо Байдена до всіх американців негайно покинути Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу з Харкова, який транслювався в Facebook.

"Нічого нового в цій заяві немає. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже робили такі заяви. Вони почали з евакуації членів сімей і співробітників посольства. Тому дана заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації", - зазначив Кулеба.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис.російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

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