Антикорупційники підтвердили, що 6 квітня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу генпрокурора викрили двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

Про це повідомили у НАБУ та САП.

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Антикорупційники підтвердили, що 6 квітня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу генерального прокурора викрили двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди. За даними ЗМІ, один із них – брат Павла Вовка Юрій Зонтов.

Вказані кошти мали бути передані для винесення рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Повідомляється, що наразі одного з адвокатів затримано.

Вирішується питання щодо затримання іншого адвоката, а також повідомлення про підозру вказаним особам та обрання їм запобіжних заходів.

"Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства", - наголосили в НАБУ.

Справа проти ОАСК та Вовка

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними САП, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

Вовк вже 6 разів не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Суддя Андрій Біцюк надає дозвіл про застосування до Вовка приводу, однак детективи НАБУ не можуть насильно привести до суду його через суддівський імунітет.

15 березня суддя ВАКС вирішив зупинити судове провадження у справі про обрання запобіжного заходу Вовку на час його розшуку.

17 березня НАБУ завершило розслідування справи щодо захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб.

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Автор: Вікторія Гордієнко