За словами очільника МЗС, питання про майбутнє членство України в Альянсі вирішуватиметься виключно за участі України й країн-членів НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) поки не називають рік набуття Україною членства.

Про це глава МЗС сказав під час відеовключення у соціальній мережі Facebook.

Міністр розповів про зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої обговорювалися стратегії євроатлантичної інтеграції і питання, пов'язані зі зміцненням Збройних сил України.

"І там теж все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали... Хоча ми запитували. Але абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, - це виключно дискусія, яка має відбуватися і відбуватиметься виключно між Україною та НАТО. і Це ключове", - наголосив Кулеба.

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"Це власне відповідь на всі російські закиди і їхні усі ці абсурдні вимоги, які вони зараз висувають. Вкотре ми переконалися у тому, що генеральний секретар НАТО займає дуже принципову позицію з цього питання", - додав він.

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У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО. 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

Автор: Віталій Саєнко