Генеральний секретар наголосив, що Україна також отримує різне спорядження в рамках двосторонньої співпраці або через двосторонні угоди.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що Україна отримує спорядження і допомогу у галузі оборони не лише через агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Таким чином він прокоментував блокування Німеччиною та Нідерландами продаж Україні зброї через агенцію НАТО.

"Я бачу великий потенціал для співпраці і партнерства між Україною і НАТО. Впродовж останніх років ми активізували і погодились, що працюватимемо разом тісніше. Це добре для України і добре для НАТО. Ми також вдячні за те, яким чином Україна зробила внесок у різні місії і операції НАТО. Агенція НАТО з підтримки і постачання допомогла провести закупівлі різних типів спорядження для України. Наприклад, із системами для захисту від безпілотників, зимовим одягом і багатьма іншими типами спорядження, які важливі для Збройних сил України", - заявив Столтенберг.

Читайте такожУкраїна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі – СтолтенбергВін сказав, що окрім цього, країни-члени НАТО також надають різне спорядження в рамках двосторонньої співпраці або через двосторонні угоди.

Столтенберг вітає підтримку для України з боку країн-членів НАТО як у питанні професійної підготовки, військових навчань, консультацій, так і у питанні надання різного спорядження.

"Я вважаю, що найбільш важлива справа, що Україна отримує це спорядження, яке важливе для зміцнення потужності і здатності Збройних сил України. Ми також допомагаємо їм у питанні командування і контролю, кібербезпеки та багатьма іншими видами підтримки", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленський висловив думку, що ФРН може надати Україні ракетні та патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіотехнічні засоби та інше озброєння.

9 червня на той час міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з Росією щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

14 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання. Зокрема, глава МЗС вважає, що за допомогою дипломатії можливо розв'язати питання про закупівлю зброї у Німеччини через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що цю можливість також блокували Нідерланди.

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Автор: Віталій Саєнко