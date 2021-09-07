За словами Дмитра Разумкова, в парламенті працюють в десятки разів менше журналістів від кількості тих, хто акредитований.

Сьогодні у Верховній Раді частково відкрили кулуари для журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні журналістів частково допустили в кулуари, які більш ніж рік були закриті для відвідування представниками ЗМІ.

Під будівлею парламенту з 7-ї години ранку та на сходах до другого поверху в черзі стояли представники ЗМІ, щоб потрапити на 40 місць для журналістів у кулуарах. В кулуарах журналістам не відкрили доступ до зони, де розташовані місця народних депутатів, які входять до фракцій "Слуга народу", "ЄС", "Голос".

Голова ВРУ Дмитро Разумков зазначив на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів, що майже всі фракції звернулися щодо необхідності відновлення роботи журналістів в кулуарах. За його словами, за рік, коли було введено карантин у зв’язку із захворюваністю на COVID-19, стало зрозуміло, що в парламенті працюють "в десятки разів" менше журналістів від кількості акредитованих.

Обмеження доступу до кулуарів ВР

Як відомо, у зв'язку з карантинними обмеженнями журналісти в будівлі парламенту працювали лише в кулуарах третього поверху, таким чином, не маючи повноцінного доступу до всіх парламентарів, більшість з яких перебуває лише на другому поверсі.

Автор: Надя Пришляк