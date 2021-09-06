Там із завтрашнього дня зможуть одночасно перебувати до 40-ка представників ЗМІ.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков анонсував часткове відкриття кулуарів другого поверху парламенту для журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про Разумков сказав під час брифінгу.

"Щодо журналістів, питань кулуарів, ми домовлялися, що ми будемо змінювати систему нашої роботи з вересня. За цей рік ми змогли побачити, скільки насправді засобів масової інформації висвітлюють діяльність Верховної Ради. Працювала і робоча група з цього приводу. І ми домовлялися, що ми будемо змінювати діяльність по відношенню до кулуарів, до другого поверху", - зазначив Разумков.

Так, повідомив він, із завтрашнього дня частина кулуарів другого поверху ВР вже буде відкрита для представників засобів масової інформації.

"Я думаю, що з завтрашнього дня частина кулуарів буде відкрита для журналістів. Будуть дещо обмеження по кількості", - розповів спікер.

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Він додав, що станом на сьогодні у ВР акредитовано понад 3 тис. представників ЗМІ.

"Реально за цей рік ми побачили, що людей, які працюють в цьому напрямку, об'єктивно, трохи більше або близько 100, - які постійно виконують свою роботу на теренах Верховної Ради. І ми, я думаю, що зможемо опрацювати той механізм, який буде зручний і для журналістів, і для роботи Верховної Ради. І буде дійсно сприяти свободі слова", - сказав Разумков.

Так, передбачається, що в кулуари другого поверху ВР зможуть потрапити до 40-ка представників ЗМІ, які першими прийдуть та отримають додаткові спецкартки для пропуску туди. В кулуарах другого поверху журналісти зможуть перебувати лише на певній огородженій території.

Обмеження доступу до кулуарів ВР

Як відомо, у зв'язку з карантинними обмеженнями журналісти в будівлі парламенту наразі працюють лише в кулуарах третього поверху, таким чином, не маючи повноцінного доступу до всіх парламентарів, більшість з яких перебуває лише на другому поверсі.

Автор: Таня Поляковська