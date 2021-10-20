За словами голови комітету, це питання не встигли підготувати для розгляду на сьогоднішньому засіданні.

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України сьогодні не розглядав питання щодо висловлювань народного депутата від "Слуги народу" Галини Третьякової.

Про це у коментарі УНІАН повідомив голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кальченко.

Відповідаючи на запитання, чи на комітеті сьогодні розглядалося питання щодо ситуації з висловлюваннями Третьякової, він відповів: "Ні, бо звернення вчора ввечері тільки надійшло. То ми просто не встигали, тому на наступному засіданні розглянемо".

Скандал з Третьяковою: що відомо

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Після того, як стало відомо про смерть Полякова, Третьякова у чаті фракції написала: "На одного ворога менше". Пізніше на засіданні ВР, замість вибачень, вона намагалася переконати, що мала рацію.

Після цього всі фракції підписали листа до Регламентного комітету ВР, у якому просять на 5 днів відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях.

У групі "Партія "За майбутнє" наполягають на відкликанні Третьякової з посади голови комітету.

Автор: Таня Поляковська