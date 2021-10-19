Водночас, голова фракції "Слуга народу" зауважує, що Галину Третьякову все ж потрібно покарати.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вважає можливим зняття народного депутата від "СН" Галини Третьякової з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи можливе зняття її з посади голови комітету, Арахамія сказав: "Мені здається, що ні... Було висловлювання, за висловлювання є покарання, яке визначене Регламентом. Треба це покарання на неї накласти".

Водночас голова фракції додав, що засуджує Третьякову за її висловлювання і вважає, що вона має бути покарана.

Він також зазначив, що соціальний комітет є "дуже важким" і працювати в ньому нелегко.

На запитання УНІАН, чи підтримує фракція "СН" ініціативу щодо зняття Третьякової з головування в комітеті, Арахамія відповів: "Ні, не підтримує". Водночас він додав, що їхня фракція на своєму засіданні це питання ще не обговорювала. А особисто він підтримує лише покарання у вигляді відсторонення її від участі у 5 засіданнях ВР.

Крім того, на запитання УНІАН щодо заяви члена Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народного депутата від "СН" Павла Фролова про те, що до них ще не надійшли звернення щодо ситуації з висловлюваннями Третьякової, Арахамія наголосив, що "не може такого бути".

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"Ми направляли. Якщо зараз вони не знайдуть, я відразу ж готовий повторити цю процедуру", - сказав він.

Смерть нардепа Полякова

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч на 8 жовтня. Депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося реанімувати його.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть". У поліції розглядають кілька версій.

Висловлювання Третьякової про смерть Полякова

Після того, як стало відомо про смерть Полякова, Третьякова у чаті фракції написала: "На одного ворога менше". Пізніше на засіданні ВР, замість вибачень, вона намагалася переконати, що мала рацію. Після цього всі фракції підписали листа до Регламентного комітету ВР, у якому просять на 5 днів відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях. У групі "Партія "За майбутнє" наполягають на відкликанні Третьякової з посади голови комітету.

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Натомість, перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко вважає, що висловлювання народного депутата поза парламентом не є "формальною підставою" для відсторонення його від участі у пленарних засіданнях Верховної Ради. Щодо зняття Третьякової з посади голови комітету Корнієнко зауважив, що це "інший процес".

Утім, депутати партії "Слуга народу" висловили обурення Галині Третьяковій за її коментар про смерть народного обранця Антона Полякова. "Галя, краще жуй, жуйку", - написав один з депутатів. Інші однопартійці почали масово залишати чат "СН" на знак протесту.

Автор: Таня Поляковська