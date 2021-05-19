Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті.

Верховній Раді пропонують до підозрюваних у злочинах проти національної безпеки застосовувати запобіжний захід виключно тримання під вартою.

Читайте такожАксьонов склав присягу народного депутата під вигуки "Ганьба" (відео)Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту народний депутат України Оксана Савчук (позафракційна) повідомила, що вчора зареєструвала проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки)» (№ 5505).

«Якщо людина звинувачується у державній зраді, то їй в жодному випадку не може бути запобіжний захід домашній арешт», - сказала вона, коментуючи справу народного депутата України Віктора Медведчука (фракція «ОПЗЖ»).

За її словами, законопроектом передбачено, що до осіб, яких підозрюють у злочинах проти основ національної та громадської безпеки, не може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а «виключно дорога в СІЗО».

На даний час тексту законопроекту немає на офіційному сайті парламенту.

Цьому передував суд над Медведчуком

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь». 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України. 13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками. 15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. «Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо», - зазначив він.

18 травня, Офіс генпрокурора та адвокати оскаржили цілодобовий домашній арешт Медведчука. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

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Автор: Надя Пришляк