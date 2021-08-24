Напередодні брати участь у роботі "Кримської платформи" Росію запросив Володимир Зеленський.

У МЗС РФ відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського, який напередодні запросив Росію до участі в "Кримській платформі".

Спікер російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва не бачить можливості брати участь у роботі платформи, пише ТАСС. Причиною вона назвала її "цинічну антиросійську спрямованість".

"Разом з тим, як ми і попереджали, будемо змушені розглядати участь окремих країн, міжнародних організацій та їх представників у "Кримській платформі" як посягання на територіальну цілісність Російської Федерації, що неминуче відповідним чином відіб'ється на наших відносинах", - заявила Захарова.

Вона також запросила "іноземних партнерів" відвідати окупований Крим.

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23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує анексувала Крим Росію до участі в "Кримській платформі". "Росія коли-небудь поставить свій підпис під рішеннями "останнього саміту в Ялті" перед поверненням Криму", - сказав президент під час свого заключного слова на платформі.

"Кримська платформа" в Києві

23 серпня в Києві відкрили постійний офіс "Кримської платформи" з деокупації півострова.

Офіс відкрився на вулиці Липська в Печерському районі столиці в будівлі державної резиденції навпроти готелю "Київ".

Участь у церемонії брали президент України Володимир Зеленський і глави міжнародних делегацій, які прибули в Україну з метою участі в установчому саміті "Кримської платформи". Зеленський сказав, що в захваті від сучасного офісу, тому що він "виглядає чудово".

Автор: Юрій Годован