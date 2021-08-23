Президент України закликав Кремль "виправити свою історичну помилку".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує Росію, яка окупувала Крим, до участі в "Кримській платформі"

"Головним досягненням цього саміту стало те, що він стався, незважаючи на палиці в колеса від третьої сторони. Росія коли-небудь поставить свій підпис під рішеннями "останнього саміту в Ялті" перед поверненням Криму", - сказав президент під час свого заключного слова на платформі.

Відзначаючи, що на саміт приїхали 46 делегацій високого рівня, він уточнив, що це свідчить про те, що окупований півострів не пішов з міжнародного порядку денного:

Кримчан не забули, і це тепер затверджено на найвищому міжнародному рівні

Також Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи, щоб та могла "виправити свою історичну помилку".

Читайте такожЗеленський розповів, як буде працювати Офіс "Кримської платформи""РФ не брала участь у нашому саміті, але так активно обговорювала, коментувала та реагувала. Одним словом, була настільки активною, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник "Кримської платформи". І якщо цей майданчик настільки цікавить її, то ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до "Кримської платформи" для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної й трагічної помилки", - зазначив президент.

Він пообіцяв, що в декларації саміту, що засуджує окупацію Криму, "завжди буде рядок для підпису представника РФ".

Український лідер припустив:

Думаю, що швидше за все цей підпис буде останнім на останньому саміті "Кримської платформи" в Ялті

Раніше в ході саміту президент Зеленський розповів, як збирається змусити Росію сісти за стіл переговорів і висловив упевненість, що без відновлення статусу Криму як території України, жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини територій.

У свою чергу президент Польщі розповів про російську загрозу для України і зазначив, що країна потребує надзвичайної міжнародної солідарності. Глава Євроради Шарль Мішель підкреслив, що ЄС дотримуватиметься політики невизнання анексії Криму, а президент Литви на саміті в Києві закликав працювати над посиленням санкцій проти РФ.

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На рівні президентів на саміті були представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія та Фінляндія. Деякі країни в останній момент поміняли делегатів: замість Міністра оборони Бена Уоллеса від Великобританії була присутня представник у справах Європи і Америки МЗС Венді Мортон, замість глави МЗС ФРН Хайко Мааса - міністр енергетики ФРН, Париж також направив до столиці України Міністра у справах торгівлі Франції замість глави МЗС.

У Кремлі, коментуючи проведення саміту, назвали його антиросійським і "надзвичайно недружнім заходом".

Автори: Антоніна Доломанжи, Андрій Софін