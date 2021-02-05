Секретар РНБО вважає небезпечною діяльність розгалуженої агентурної мережі РФ, яка працює на території нашої держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що в Україні щодня відбувається "шпіонська війна", бо агентурна мережа Російської Федерації на території нашої держави "просто шалена".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму "Санкції проти російської пропаганди".

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Секретар РНБО сказав, що матеріали для блокування телеканалів "NewsOne", "112 Україна" та "ZIK" готувалися в умовах закритості.

Він висловив жаль, що в Україні з початку 1990-х років зробили дуже велику помилку, коли не розпустили радянський Комітет держбезпеки. "Коли ми не закрили на вулиці Банковій хрест-навхрест службу безпеки "КГБ", перейменували її в Службу безпеки України, лишили тих самих працівників, – і це дуже-дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо до цього часу. Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто шалена, тому в нас іде не тільки гаряча війна, яка є в Донецькій і Луганській областях, окупованих Російською Федерацією. У нас ще є так звана шпіонська війна", - наголосив Данілов.

За його словами, цю війну "ми нібито не помічаємо, але ми відчуваємо її на собі, на своїй шкірі кожного дня тим, що вони, як казав класик, працюють". Також Данілов наголосив, що вважає цю ситуацію небезпечною.

Блокування каналів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії «ОПЗЖ» Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти цих телеканалів є юридично вмотивованим і було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

4 лютого стало відомо, що двоє осіб оскаржили у Верховному суді блокування телеканалів «NewsOne», «112 Україна» і «ZIK».

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Автор: Віталій Саєнко