Питання про ратифікацію договорів про дружбу та співробітництво розглянуть 22 лютого.

Росія визнає "ЛНР" і "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Андрій Клімов, пише ТАСС.

"Мова йде, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Все інше знаходиться за рамками юридичних дій", - сказав він.

За його словами, питання про ратифікацію договорів про дружбу і співпрацю з "республіками" Рада Федерації розгляне у вівторок.

Читайте такожУкраїна відкрила провадження через заклики Радбезу РФ до зміни меж території УкраїниНагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.

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