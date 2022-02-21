Зараз проходить засідання РНБО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив останні події з президентом США Джо Байденом.

Про це він повідомив у Twitter.

Після засідання Ради національної безпеки він планує провести розмову з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Обговорив події останніх годин з Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном", - повідомив Зеленський.

Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Він підписав "договори" про визнання з ватажками псевдореспублік.