Зеленський відрегував на визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" / фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив останні події з президентом США Джо Байденом.

Про це він повідомив у Twitter.

Після засідання Ради національної безпеки він планує провести розмову з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Обговорив події останніх годин з Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном", - повідомив Зеленський. 

Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". 

Він підписав "договори" про визнання з ватажками псевдореспублік.