На Харківщині біля пункту пропуску "Гоптівка" скупчилося майже 200 автівок.

Держприкордонслужба України констатує суттєве уповільнення Росією пропуску вантажівок з України.

Згідно з повідомленням української прикордонної служби, на сьогодні біля пункту пропуску "Гоптівка", що на Харківщині, скупчилося майже 200 автівок в черзі на виїзд на територію РФ.

Ще понад 60 вантажівок, які вже пройшли оформлення, знаходяться на території пункту пропуску та очікують дозволу на в’їзд у РФ.

Зазначається, що періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску "Бачівськ", що на Сумщині.

Читайте такожУкраїнські прикордонники затримали росіянку, яка у дитячому рюкзаку везла в Росію арсенал зброї (фото)На даний час біля пункту пропуску "Гоптівка" прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції висилають додаткові прикордонні наряди, завданням яких є унеможливлення виникнення ситуацій, що загрожують безпеці дорожнього руху та забезпечення черговості перетинання державного кордону.

"Таке скупчення відбувається через повільне оформленням вантажних транспортних засобів в російських пунктах пропуску "Нєхотєєвка" та "Троєбортноє". Так, через "Нєхотєєвку", що навпроти української "Гоптівки", росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу. Свої дії вони аргументують технологічними схемами, хоча в минулому контролюючі органи РФ оформляли у цьому пункті по 150 і більше вантажівок на в’їзд з України", – зазначають у Держприкордонслужбі України.

Нагадаємо, на початку червня минулого року на пропускному пункті "Гоптівка" застрягли з півсотні вантажівок, водії яких хотіли потрапити на російську територію. Українські прикордонники пояснили таку ситуацію тим, що росіяни стали витрачати більше часу на перевірку та оформлення вантажів і не пояснили причину такої прискіпливості.

Автор: Інна Андаліцька