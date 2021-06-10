Голова фракції Давид Арахамія вважає, що програму журналістських розслідувань щодо записів розмов Віктора Медведчука з російськими високопосадовцями та бойовиками необхідно показувати на всіх телеканалах, аби всі люди знали, що "їм брешуть в очі".

Керівники фракції "Слуга народу" прокоментували "плівки Медведчука".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час брифінгу.

"У мене є рецепт. Я вважаю, що ці чотири випуски (програми журналістських розслідувань щодо записів розмов Віктора Медведчука з російськими високопосадовцями та бойовиками - УНІАН) треба транслювати на всіх національних каналах. Щоб люди просто знали, коли їм брешуть в очі: кажуть, що "ми патріоти", а потім роблять такі справи", - наголосив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Своєю чергою перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко зауважив, що "за рішенням суду можна позбавляти мандата".

Читайте такожКравчук назвав Медведчука "ворогом України" і пояснив, навіщо він потрібен Путіну

"Верховна Рада своїм голосуванням це робить. Я думаю, що там наговорено точно не на один вирок. Просто треба, щоб зараз правоохоронна система відпрацювала", - сказав він.

Корнієнко нагадав, що в парламенті створена Тимчасова слідча комісія, яка розглядає, в тому числі, подібні питання.

"Це комісія, очолювана Мар'яною Безуглою. Це точно людина, до якої немає питань щодо репутації, позиції політичної. Тому, я думаю, що зараз будуть і результати комісії, і правоохоронні органи нам мають щось сказати", - сказав парламентар.

"Плівки" Медведчука: довідка УНІАН

Проект журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив записи, зроблені під час прослуховування розмов народного депутата від "ОПЗЖ" Медведчука з російськими високопосадовцями та ватажками бойовиків.

Із записів випливає, що Медведчук брав участь у переговорах про закупівлю газу, електроенергії та про обмін полоненими. Так, в одній з частин програми журналісти розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

Також стало відомо, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

Крім того, Медведчук блокував звільнення "кіборга" Андрія Гречанова з полону бойовиків заради Порошенка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська