Одностайної підтримки кандидатури заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я наразі немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Відповідаючи на питання, чи є в парламенті підтримка кандидатури Ляшка, він зазначив: "Ми поки що дискутуємо з приводу цього питання. Я думаю, що ми проведемо ще консультації всередині фракції. Одностайної підтримки Ляшка немає".
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Водночас, на його думку, в цьому питанні позиція прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який "підтримує цю кандидатуру", буде вирішальною.
"Основний аргумент проти нього полягає в тому, що він також займався протягом цього періоду вакцинацією. І якщо ми з вами пред'являємо якісь претензії до Максима Степанова, тому чому людина, яка відповідає за відповідний напрям, не повинна відповідати також на ті самі питання, які ставляться Степанову?", - сказав Гетманцев.
Він натякнув, що на посаду очільника МОЗ можуть розглядатися і інші кандидатури, окрім Ляшка.
Кадрові зміни в уряді: що передувало
- У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від Міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.
- Також, до ВР надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова з поста голови МОЗ. Однак сам Степанов зазначив, що не писав заяву про відставку з посади глави МОЗ.
- Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.
- Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав відставку Степанова і запропонував парламенту визначитися з цим рішенням.
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