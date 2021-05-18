За словами Гетманцева, в провладній фракції з цього питання ще будуть проводитися консультації.

Одностайної підтримки кандидатури заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я наразі немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Відповідаючи на питання, чи є в парламенті підтримка кандидатури Ляшка, він зазначив: "Ми поки що дискутуємо з приводу цього питання. Я думаю, що ми проведемо ще консультації всередині фракції. Одностайної підтримки Ляшка немає".

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Водночас, на його думку, в цьому питанні позиція прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який "підтримує цю кандидатуру", буде вирішальною.

"Основний аргумент проти нього полягає в тому, що він також займався протягом цього періоду вакцинацією. І якщо ми з вами пред'являємо якісь претензії до Максима Степанова, тому чому людина, яка відповідає за відповідний напрям, не повинна відповідати також на ті самі питання, які ставляться Степанову?", - сказав Гетманцев.

Він натякнув, що на посаду очільника МОЗ можуть розглядатися і інші кандидатури, окрім Ляшка.

Кадрові зміни в уряді: що передувало

У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від Міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.

Також, до ВР надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова з поста голови МОЗ. Однак сам Степанов зазначив, що не писав заяву про відставку з посади глави МОЗ.

Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав відставку Степанова і запропонував парламенту визначитися з цим рішенням.

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Автор: Таня Поляковська