Перший заступник голови фракції пояснює це епідемічною та економічною ситуацією в країні.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняє, що вони не планують проводити новорічний корпоратив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання фракції "СН".

Відповідаючи на питання, чи буде в "Слуги народу" новорічний корпоратив, Корнієнко висловив думку, що такі питання "навіть непристойно ставити зараз в рамках того, що відбувається".

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"Думаю, що зрозуміло, що ні про які корпоративи мова не йде зараз, враховуючи ситуацію епідемічну і економічну в країні. Ми можемо просто потиснути (руки - УНІАН), навіть не потиснути, а кулачками один одному так зробити (альтернативне потиску рук привітання - УНІАН) в останній день робочий цього місяця. В пленарній залі, я маю на увазі. І далі всі в своєму робочому порядку, кожен в своїй родині буде святкувати. Або, не порушуючи правил карантину, в своєму оточенні, з помічниками і так далі", - сказав він.

Карантин в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів продовжив дію карантину помаранчевої зони, які діють зараз, до 28 лютого 2021 року.

З суботи, 19 грудня, по всій території України діятимуть нові обмеження для запобігання поширенню коронавірусу, низка обмежень продовжить діяти без змін.

З 8 по 24 січня в Україні діятимуть посилені карантинні обмеження.

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Автор: Тетяна Поляковська