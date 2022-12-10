Потураєв вважає, що виявлені СБУ факти підтримки священниками окупантів не свідчать про "колабораціонізм" та "зрадництво" церкви.

Голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат "Слуги народу" Микита Потураєв спростував чутки, що УПЦ МП збираються заборонити в Україні.

Як повідомив нардеп у Facebook, комітет схвалив закон про заборону РПЦ в Україні, а не УПЦ МП. Жодної української церкви, яка напряму не підпорядковується Москві, ця заборона не стосується.

"На глибоке переконання більшості членів комітету, сьогодні в Україні і немає церкви або релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта і вбивці, або керувалася б звідти - тобто таких просто не існує", - написав він.

Потураєв також заявив, що члени Комітету не вважають виявлені СБУ докази співпраці священників МП з окупантами "свідченням зрадництва або колабораціонізма з боку церкви".

"Ми сподіваємось, що відповідальні співробітники та служителі цих інституцій просто не встигли своєчасно ознайомитись з змістом цієї пропаганди "русского міра", та передати контрольні зразки у СБУ, а зайві примірники - у пункти прийому вторинної сировини з подальшою переробкою на користь ЗСУ", - вважає депутат.

Потураєв закликав громадян та депутатів не розповсюджувати "неправдиву інформацію про заборону УПЦ чи будь-якої іншої релігійної організації".

"З іншого боку, ми радимо тим громадянам і народним депутатам України, які вважають - разом з воєнними злочинцями і терористами, УПЦ невід’ємною частиною РПЦ, а отже вважають заборону РПЦ одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною. Чистосердечне зізнання пом’якшує покарання. Навіть у разі державної зради. Або особистої дурості та невігластва", - зазначив "слуга".

Обшуки храмів УПЦ МП - головні новини

З 22 листопада співробітники СБУ проводять контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Вчора, 9 грудня, стало відомо, що повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату, який здійснював антиукраїнську діяльність.

Вас також можуть зацікавити новини: