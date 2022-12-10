Силовиків з розпізнавальними знаками СБУ бачили очевидці.

Вранці суботи, 10 грудня, Служба безпеки України навідалася з обшуками у харківські храми Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляє "Суспільне Харків", на території кількох храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України. Зокрема, силовиків помітили на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.

Речник обласного управління СБУ Владислав Абдула підтвердив проведення обшуків, але детальні коментарі анонсував після завершення слідчих дій.

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Обшуки храмів УПЦ МП - головні новини

З 22 листопада співробітники СБУ проводять контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Вчора, 9 грудня, стало відомо, що повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату, який здійснював антиукраїнську діяльність.

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