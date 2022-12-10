СБУ обшукує харківські храми УПЦ МП / Суспільне

Вранці суботи, 10 грудня, Служба безпеки України навідалася з обшуками у харківські храми Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляє "Суспільне Харків", на території кількох храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України. Зокрема, силовиків помітили на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.

Кадри з місця подій / t.me/voynareal

Речник обласного управління СБУ Владислав Абдула підтвердив проведення обшуків, але детальні коментарі анонсував після завершення слідчих дій. 

Відео дня
Читайте також:
Розстріл цивільних на лісосмузі: ідентифікованого росіянина, який, ймовірно, вбивав українців на Запоріжжі
Розстріл цивільних на лісосмузі: ідентифікованого росіянина, який, ймовірно, вбивав українців на Запоріжжі
До Києва не доїхала колаборантка, що підтримує зв'язок з терористами ДНР (фото)
До Києва не доїхала колаборантка, що підтримує зв'язок з терористами "ДНР" (фото)
Одеський бізнесмен Кауфман вийшов з СІЗО під заставу в 129 мільйонів гривень
Одеський бізнесмен Кауфман вийшов з СІЗО під заставу в 129 мільйонів гривень
У Херсоні врятували жінку, яка опинилася під завалами власного будинку після обстрілу
У Херсоні врятували жінку, яка опинилася під завалами власного будинку після обстрілу
Тримав під контролем Одеську міськраду: ВАКС обрав запобіжний захід екс-нардепу
Тримав під контролем Одеську міськраду: ВАКС обрав запобіжний захід екс-нардепу

Обшуки храмів УПЦ МП - головні новини

З 22 листопада співробітники СБУ проводять контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Вчора, 9 грудня, стало відомо, що повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату, який здійснював антиукраїнську діяльність.

Вас також можуть зацікавити новини: