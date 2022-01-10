Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати готові ввести санкції у разі агресії РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що є два шляхи вирішення ситуації навколо України.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні в України є два шляхи: шлях діалогу і дипломатії для вирішення наших розбіжностей і запобігання конфронтації, і шлях конфронтації і серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію", - написав він.

Також він підтвердив готовність США ввести масштабні санкції, якщо Росія відновить свою агресію проти України.

Читайте такожУ НАТО зробили жорстку заяву щодо компромісів з РФ та майбутнього членства УкраїниРаніше Блінкен сказав, що Сполученим Штатам буде складно досягти прогресу у переговорах з Російською Федерацією в умовах нарощування російського військового контингенту біля кордонів з Україною.

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