Йдеться про вже оголошену раніше допомогу, направлену на забезпечення безпеки нашої країни.

Американський держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив, що США спрямують кошти у розмірі $5,55 млрд на підтримку України. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

"Міністерство оборони США повідомило Конгрес про намір спрямувати близько $5,55 млрд на оборонні товари та послуги зі складів Міністерства оборони для надання військової допомоги Україні", – заявило міністерство закордонних справ США.

Про цю допомогу вже повідомлялось раніше – кошти виділять в рамках закону про додаткові асигнування на безпеку Україну на 2024 рік. Таким чином, США забезпечать Київ зброєю у наступні місяці.

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Американська допомога Україні – що відомо

Раніше повідомлялось, що передбачені для України $6 млрд можуть "згоріти", а крайній термін для їх використання – 30 вересня (кінець фінансового року).

Для дозволу використання цих коштів в Адміністрації президента США почали термінові переговори з Конгресом.

Пізніше УНІАН писав, що адміністрації вдалось "врятувати" допомогу.

А нещодавно стало відомо про наміри американців передати Україні авіабомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Згідно з даними з відкритих джерел, при умові пуску з великої висоти, дальність дії боєприпасу досягає 130 км, однак у випадку скидання з малої висоти цей показник знижується до 22 км. Одним з носіїв JSOW виступає винищувач F-16.

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