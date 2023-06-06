Під заборону має потрапити УПЦ Московського патріархату.

Чернігівська обласна рада просить заборонити діяльність в Україні російської церкви, її структурних підрозділів та залежних організацій. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до президента, уряду та парламенту депутати Чернігівської ради ухвалили сьогодні під час чергового сесійного засідання.

Згідно з документом, агресія РФ проти України з 2014 року ведеться із застосуванням збройних сил держави-агресора, а також засобів пропаганди та численних маніпуляцій.

"Московська церква посідає чільне місце серед інструментів агресії як через безпосередню колаборацію - злочинну співпрацю священнослужителів із окупантами - так і поширення наративів ворога, сприяння ворожнечі серед українців, виправдання російської агресії та перешкоджання об’єднанню українських православних", - наголошується у зверненні. Також згадуються випадки прославляння "русского мира" та російської зброї священиками.

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Як прокоментувала УНІАН ініціаторка звернення, депутатка Чернігівської облради Юлія Заїка, навіть міжнародні документи дозволяють обмежувати діяльність релігійних організацій у випадках загрози національній безпеці країни. "І сьогодні ми маємо саме такий випадок. Заборона Московського патріархату - це не питання віри, це питання поширення калоборації, маніпуляції ворогом і зради. Ми маємо пояснити громадам, вірянам, що ніхто не забирає віру та церкву. Ми працюємо на захисті інтересів і безпеки України", - підкреслила вона.

Заборона УПЦ МП в Україні

1 грудня 2022 року Зеленський заявив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій. Зрозуміло, що йдеться про УПЦ МП.

На початку 2023 року у Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності в Україні пов'язаних з Росією релігійних організацій.

На сьогодні цю заборону не ухвалено парламентом, але на рівні облрад голосують за таке рішення. Нещодавно на такий крок пішли депутати Закарпатської облради.

Також у контексті заборони УПЦ МП варто згадати й Києву-Печерську лавру, з якої ніяк не можуть виселити представників церкви Московського патріархату, попри законність таких підстав. Нагадаємо, що після низки обшуків у представників УПЦ МП знаходили матеріали проросійського характеру.

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