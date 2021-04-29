Проект постанови про відставку міністра ініціювали 17 народних депутатів.

У Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів України (№ 5449).

Як передає кореспондент УНІАН, текст проекту постанови на сайті парламенту поки не опублікований.

Його авторами є ряд народних депутатів, переважно від "Слуги народу". Також серед авторів є представники групи "Партія "За майбутнє" та позафракційних депутатів.

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Загалом авторами є 17 парламентарів.

Нагадаємо, Верховна Рада України з другої спроби призначила Сергія Марченка міністром фінансів 30 березня 2020 року.

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Автор: Таня Поляковська