У Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів України (№ 5449).
Як передає кореспондент УНІАН, текст проекту постанови на сайті парламенту поки не опублікований.
Його авторами є ряд народних депутатів, переважно від "Слуги народу". Також серед авторів є представники групи "Партія "За майбутнє" та позафракційних депутатів.
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Загалом авторами є 17 парламентарів.
Нагадаємо, Верховна Рада України з другої спроби призначила Сергія Марченка міністром фінансів 30 березня 2020 року.
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