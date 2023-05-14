Зеленський і Шольц відвідали військову базу, де навчаються українські воїни / фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини 14 травня відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Як повідомили в Офісі президента, Зеленський разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем поспілкувалися з українськими воїнами, а також вручив їм державні нагороди.

"Хочу подякувати вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером - усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", - сказав глава держави.

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Зеленський окремо висловив вдячність Шольцу за підтримку тренувальної місії для українських захисників. Президент і канцлер ознайомилися з процесом навчання, а також оглянули німецьку військову техніку, на якій тренуються наші військові та яку надають Україні.

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Окрім цього, Зеленський вручив бійцям державні нагороди. "За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку українські воїни були нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня", - йдеться в повідомленні.

Візит Зеленського до Німеччини 14 травня 2023 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у неділю президент України Володимир Зеленський побував із офіційним візитом у Німеччині.

У палаці Бельвю німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв президента України Володимира Зеленського. Зустріч проходила в умовах посилених заходів безпеки. Під час свого візиту до Берліна президент України зустрівся також з канцлером Олафом Шольцем.

У Німеччині Зеленський зазначив, що саме зараз час, щоб вже цього року ми відзначали завершення цієї війни і що вже цього року можемо зробити поразку агресора незворотньою.

Канцлер Німеччини Шольц оголосив про новий великий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість складає 2,7 мільярда євро. У тому числі - бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.

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