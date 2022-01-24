Дипломат наголосив, що поки тривають переговори з Росією, причин евакуйовувати своїх дипломатів не бачать.

Європейський Союз не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів з України. Наразі тривають переговори з РФ.

Про це заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель, йдеться на сайті ЄС.

Наголошується, що ЄС 24 січня заслухає держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо ситуації навколо України. Боррель зазначив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів, а тому чекає пояснень від США щодо їхнього рішення.

"Ми не збираємося робити те саме, що і США (евакуйовувати дипломатів, - УНІАН), оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин", - заявив Боррель.

Дипломат наголосив, що поки тривають переговори з Росією, причин евакуйовувати своїх дипломатів не бачать.

Евакуація з України

Держдепартамент доручив розпочати сьогодні евакуацію родичів співробітників посольства США в Україні. У Держдепі пояснили евакуацію сімей дипломатів із Києва. Це називають "запобіжними заходами", які необхідно прийняти для безпеки громадян США та державного персоналу.

Посольство США у Києві продовжує працювати, а тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін залишається в Україні.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

23 січня стало відомо, що Велика Британія почала відкликати своїх дипломатів з України.

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